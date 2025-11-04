Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:44 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:46 PM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി: ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    • മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം 88 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ണം
    • മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ​വേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ഴ​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ റ​ൺ​വേ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി: ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട വി​ക​സ​നം 88 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ). മൂ​ന്നാം റ​ൺ​വേ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, പു​തി​യ എ​യ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​റി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം, കി​ഴ​ക്ക​ൻ റ​ൺ​വേ​യു​ടെ പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​വും നി​ർ​മാ​ണ​വും എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ​വേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ഴ​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ റ​ൺ​വേ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് 14 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. 180 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു.

    എ​യ​ർ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മൂ​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക റ​ൺ​വേ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള 11 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഡി.​ജി.​സി.​എ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​സി.​എ പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ അ​പ്പ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.


    പു​തി​യ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ (ടി-2) ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ ശേ​ഷി​യി​ലും കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ധു​നി​ക വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റും.കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ട​വ​റും മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ​വേ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

