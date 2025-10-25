Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:57 AM IST

    മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്നു; ചൂ​ടും, ത​ണു​പ്പും...

    മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്നു; ചൂ​ടും, ത​ണു​പ്പും...
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ​ഥ തു​ട​രു​ന്നു. വ​രു​ന്ന ആ​ഴ്ച പ​ക​ൽ ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ത​ണു​ത്ത​തോ ആ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദം രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് ചൂ​ടു​ള്ള​തും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു​വി​നൊ​പ്പം നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദരാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 37 മു​ത​ൽ 39 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും ചൂ​ട് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സൂ​ച​ന. തെ​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​നി​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തിൽ കാ​റ്റ് വീ​ശും. രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 17 മു​ത​ൽ 19 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ കു​റ​യും. വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ശു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ണു​പ്പു​ള്ള രാ​ത്രി​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:Kuwait NewsWeather Updatesgulf news malayalam
