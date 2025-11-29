രാജ്യത്ത് മിതമായ കാലാവസ്ഥ തുടരും; പകൽ സമയത്ത് നേരിയ ചൂട്, രാത്രിയിൽ തണുപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് മിതമായ കാലാവസ്ഥ തുടരും. അടുത്ത ആഴ്ചയും രാജ്യത്തുടനീളം പകൽ സമയത്ത് നേരിയ ചൂടും രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും ആയിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ ധരാർ അൽ അലി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലുള്ള ഉയർന്ന മർദത്തിന്റെ വികാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇതോടൊപ്പം മിതമായ വായു പിണ്ഡവും നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലുള്ള കാറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു.വൈകാതെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽനിന്ന് വേരിയബിൾ ദിശയിലേക്ക് കാറ്റ് മാറും. വൈകീട്ടോടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പകൽ താപനില 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കടൽ സ്ഥിതി ശാന്തമായിരിക്കും. ഒരു അടി മുതൽ രണ്ടു അടി വരെ ഉയരുന്ന തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകും. രാത്രി കാലാവസ്ഥ തണുത്തതായി മാറും. മണിക്കൂറിൽ ആറു മുതൽ 28 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു വീശും. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
രാത്രി കുറഞ്ഞ താപനില 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 12 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും. കടൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയി തുടരും. ഒരു അടി മുതൽ മൂന്നു അടി വരെ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാം.
വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ താപനില 29 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ പോയില്ല. രാത്രി 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെക്ക് താപനില കുറയുകയും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു.ശനിയാഴ്ചയും കാലാവസ്ഥ നേരിയതായിരിക്കും.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽനിന്ന് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പരമാവധി താപനില 26 മുതൽ 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കടൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയി തുടരും.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി തണുപ്പ് നിറഞ്ഞതും ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവുമായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ താപനില ഒമ്പതിനും 11ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലായിരിക്കും. മണിക്കൂറിൽ ആറു മുതൽ 22 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ നേരിയ വേരിയബിൾ കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register