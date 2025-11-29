Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 11:07 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും; പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് നേ​രി​യ ചൂ​ട്, രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ്

    രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദത്തി​ന്റെ വി​കാ​സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് നേ​രി​യ ചൂ​ടും രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദത്തി​ന്റെ വി​കാ​സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം മി​ത​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​വും നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ലു​ള്ള കാ​റ്റും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു.​വൈ​കാ​തെ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​രി​യ​ബി​ൾ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് കാ​റ്റ് മാ​റും. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 28 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 30 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ക​ട​ൽ സ്ഥി​തി ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു അ​ടി മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​രു​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. രാ​ത്രി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ത​ണു​ത്ത​താ​യി മാ​റും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ആ​റു മു​ത​ൽ 28 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തിൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റു വീ​ശും. ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    രാ​ത്രി കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 12 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും. ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി തു​ട​രും. ഒ​രു അ​ടി മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു അ​ടി വ​രെ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 29 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പോ​യി​ല്ല. രാ​ത്രി 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് താ​ഴെ​ക്ക് താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ക​യും ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.​ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നേ​രി​യ​താ​യി​രി​ക്കും.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റും ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 26 മു​ത​ൽ 28 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി തു​ട​രും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ​തും ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഒ​മ്പ​തി​നും 11ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ആ​റു മു​ത​ൽ 22 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ നേ​രി​യ വേ​രി​യ​ബി​ൾ കാ​റ്റ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

    TAGS:Weatherheatcoldcontinue
