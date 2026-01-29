Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    29 Jan 2026 11:38 AM IST
    29 Jan 2026 11:38 AM IST

    സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് മാ​ക് ക്രി​സ്മ​സ്-ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം

    സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് മാ​ക് ക്രി​സ്മ​സ്-ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം
    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം മെ​ഡ​ക്സ്

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (മാ​ക്) ക്രി​സ്മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം പ​രി​പാ​ടി​യെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി.​മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫാ.​നോ​വി​ൻ ജോ​യ​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഡോ.​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ , ദ​ഹ​ലി​യ ഗ്രൂ​പ്), മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണേ​ത്ത്,ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മ​മ്പാ​ട്, പ്ര​ജി​ത് മേ​നോ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)​സ്റ്റെ​ഫി സു​ധീ​പ്, അ​ഡ്വ. ജ​സീ​ന ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. അം​ഗം മ​നാ​ഫ് പു​ളി​ക്ക​പ്പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്രോ​ഗ്രാം ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ജീ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബി​ജു ഭാ​സ്ക​ർ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ജോ​സ​ഫ് ,റാ​ഫി അ​ലി​ക്ക​ൽ ,അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ ,ഷൈ​ല മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, മ​റ്റു എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​ടി. മു​ജീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

