സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പങ്കുവെച്ച് മാക് ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മലപ്പുറം ജില്ല അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (മാക്) ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സരാഘോഷം വർണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം പരിപാടിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി.
പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. മെഡക്സ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ വി.പി.മുഹമ്മദാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫാ.നോവിൻ ജോയൽ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി. ഡോ.അബ്ദുല്ല ഹംസ (ചെയർമാൻ , ദഹലിയ ഗ്രൂപ്), മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ഷറഫുദ്ദീൻ കണ്ണേത്ത്,രക്ഷാധികാരി വാസുദേവൻ മമ്പാട്, പ്രജിത് മേനോൻ (ട്രഷറർ)സ്റ്റെഫി സുധീപ്, അഡ്വ. ജസീന ബഷീർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കലാപരിപാടികൾ ആകർഷകമായി. അംഗം മനാഫ് പുളിക്കപ്പറമ്പിലിന് ചടങ്ങിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രോഗ്രാം ജോയന്റ് കൺവീനർ നജീബ് പൊന്നാനി, സംഘടന ഭാരവാഹികളായ ബിജു ഭാസ്കർ, മാർട്ടിൻ ജോസഫ് ,റാഫി അലിക്കൽ ,അഫ്സൽ ഖാൻ ,ഷൈല മാർട്ടിൻ, മറ്റു എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങൾ, വനിത അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷറഫുദ്ദീൻ സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ കെ.ടി. മുജീബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
