    date_range 17 Oct 2025 9:20 AM IST
    date_range 17 Oct 2025 9:20 AM IST

    നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കും; ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ട

    നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കും; ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ട
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ നോ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണോ? ശീ​ലം മാ​റ്റി​ക്കോ​ളൂ. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സു​ര​ക്ഷാ മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ൽ ഗ​രി​ബ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റെ​ഡ് സി​ഗ്ന​ലി​ൽ വാ​ഹ​നം നി​ശ്ച​ല​മാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പോ​ലും ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ൽ പൂ​ർ​ണ ശ്ര​ദ്ധ​വേ​ണം. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഫോ​ൺ പി​ടി​ക്കാ​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നോ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളി​ലെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​നും, പി​റ​കി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും. മു​ന്നോ​ട്ടു നീ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സി​ഗ്ന​ൽ ല​ഭി​ച്ചാ​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​ല​മാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ടാ​ക്കും.

    നൂ​ത​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ത​ത്സ​മ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി, നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ണ​ൽ ഗ​രീ​ബ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട​ങ്കി​ലും പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധ​വും ജാ​ഗ്ര​ത​യും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗ​രീ​ബ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

