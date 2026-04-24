    date_range 24 April 2026 7:35 AM IST
    date_range 24 April 2026 7:35 AM IST

    വിദേശ പണമിടപാടുകൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ് നിർബന്ധം;സൈബർ സുരക്ഷയും, സാമ്പത്തിക സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: എല്ലാ ഓൺലൈൻ വിദേശ പണമിടപാടുകൾക്കും കുവൈത്ത് മൊബൈൽ ഐഡന്റിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. സൈബർ സുരക്ഷയും, സാമ്പത്തിക സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

    എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആപ് വഴി ഉപഭോക്തൃ ഐഡന്റിറ്റികൾ പരിശോധിക്കുകയും ഓരോ പ്രക്രിയയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഇടപാട് ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തി നിയമാനുസൃത അക്കൗണ്ട് ഉടമയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പും ഐഡന്റിറ്റി മോഷണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കാവുന്ന അനധികൃത ഇടപാടുകൾ തടയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫിസിക്കൽ സിവിൽ ഐഡി കാർഡുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും സുരക്ഷിതമായി സേവനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ആപ് വഴി കഴിയും. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറുകൾ, ഐഡന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ, സുരക്ഷിതമായ ഡോക്യുമെന്റ് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ആപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    പുതിയ നിർദേശം പ്രകാരം, സേവനങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നതിന് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷനുമായി ഇലക്ട്രോണിക് ലിങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. പ്രധാന എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനകം ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ചിലത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നവീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

    സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ​വിപുലീകരണത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതുമാണ് പുതിയ നടപടി.

    TAGS:mobile appmoney transactionKuwaitCybersecurity
    News Summary - Mobile app mandatory for foreign money transactions; the measure is part of ensuring cybersecurity and financial transparency
