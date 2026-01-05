Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപൊ​തു ഫ​ണ്ട്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 8:48 AM IST

    പൊ​തു ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം; പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​തു ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം; പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ച​തി​നും പൊ​തു ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​തി​നും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ അ​തോ​റി​റ്റി (ന​സാ​ഹ)​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ല്ലാ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ന​സാ​ഹ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​ന് ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മ​ർ​മാ​രെ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Misuse of public funds; Public Works Ministry takes action against employees
    Similar News
    Next Story
    X