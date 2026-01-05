പൊതു ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം; പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനും പൊതു ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും മറ്റുള്ളവരെയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് റഫർ ചെയ്തു. കുവൈത്ത് അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റി (നസാഹ)യാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
എല്ലാ ഗുരുതരമായ വിവരങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് തുടരുമെന്ന് നസാഹ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണച്ചതിന് ഇൻഫോർമർമാരെ അതോറിറ്റി പ്രശംസിച്ചു.
