നഴ്സറിയിൽ കുട്ടിയോട് മോശം പെരുമാറ്റം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

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നഴ്സറിയിൽ കുട്ടിയോട് മോശം പെരുമാറ്റം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുtext_fields
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News Summary - Misbehavior with child at nursery; investigation launched
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നഴ്സറിയിൽ കുട്ടിയോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് കുവൈത്തിൽ അന്വേഷണം. സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിനെയും നഴ്സറി അധികൃതരെയും വിളിച്ചുവരുത്തിയതായി സാമൂഹിക കാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രവൃത്തികളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നും നിയമലംഘനം തെളിഞ്ഞാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ നഴ്സറികളിലും നിരീക്ഷണ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു.
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