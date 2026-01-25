Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം; ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യി​ലു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും

    നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ 4,000ത്തി​ലേ​റെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് കേ​സു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു
    പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം; ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യി​ലു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും
    മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ-​അ​ജ്മി

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നും സം​ഭാ​വ​ന 15 മി​ല്യ​ൺ കോ​ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ-​അ​ജ്മി അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ൻ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​യാ​ണി​തെ​ന്നും, ഇ​ത് കു​വൈ​ത്ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ നാ​ല് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 2,635 പൗ​ര​ന്മാ​രെ ക​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ 4,000-ത്തി​ല​ധി​കം എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് കേ​സു​ക​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ർ​ഹ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ​രീ​അ​ത്തും സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    കു​ടും​ബ​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​മ്പെ​യ്‌​നി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ൽ-​അ​ജ്മി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

