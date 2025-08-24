Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Aug 2025 10:55 AM IST
    24 Aug 2025 10:55 AM IST

    ജി.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ജി.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം.ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​സ് സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി​യും സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സു​ര​ക്ഷ മൊ​ബി​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തീ​ഖി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​യു​ക്ത അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ൽ അ​തീ​ഖി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളും മേ​ഖ​ല​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

