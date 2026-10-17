Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാർക്കായി വസ്ത്രധാരണച്ചട്ടം പുറത്തിറക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാർക്കായി വസ്ത്രധാരണച്ചട്ടം പുറത്തിറക്കി
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ വസ്ത്രധാരണച്ചട്ടം പുറത്തിറക്കി. ജീവനക്കാർ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. സ്പോർട്സ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കും അനുചിതമായ ചിത്രങ്ങളും ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്കും വിലക്കുണ്ട്. ചട്ടം ലംഘിച്ചാൽ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും. വസ്ത്രധാരണച്ചട്ടം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും വാർഷിക പ്രകടന വിലയിരുത്തലിൽ പരിഗണിക്കും.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Ministry of Information and Communications published new dress code
    Next Story
    X