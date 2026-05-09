Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 May 2026 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 2:40 PM IST

    ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏകോപന യോഗം ചേർന്നു; പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ആധുനികവൽകരിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറക്കുന്നതിനും പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി
    ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏകോപന യോഗം ചേർന്നു; പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ആധുനികവൽകരിക്കും
    cancel
    camera_alt

    ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏകോപന യോഗത്തിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏകോപന യോഗം ചേർന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറക്കുന്നതിനും പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡയറക്ടറേറ്റും പ്രധാന പൊതുഗതാഗത കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    ബസ് സർവീസുകളും റൂട്ട് സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു. ദൈനംദിന യാത്രക്കായി പൊതുഗതാഗതം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. റോഡ് സുരക്ഷയും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMinistry of Home Affairspublic transportKuwait News
    News Summary - Ministry of Home Affairs holds coordination meeting; Public transport system to be modernized
    Similar News
    Next Story
    X