Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:15 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ-​സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ-​സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ-​സ​ർ​വിസ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം. ഇ​തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, കീ​ട​നാ​ശി​നി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, അ​ണു​നാ​ശി​നി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സാ​മൂ​ഹ്യാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

