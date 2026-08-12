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    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 1:47 PM IST

    ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാർക്കായി ബാക്കപ്പ് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി

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    ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാർക്കായി ബാക്കപ്പ് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്താൻ ബാക്കപ്പ് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി.

    വ്യക്തിഗത ഫിംഗർപ്രിന്റ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ നേരിടുന്ന ജീവനക്കാർക്കും സാധാരണ ഡ്യൂട്ടി, ഓൺ-കാൾ ഡ്യൂട്ടി, ഓവർടൈം സമയങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ഫിംഗർപ്രിന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ജോലിസ്ഥലത്ത് ലഭ്യമായ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഉപകരണം വഴി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്താം. സിസ്റ്റം തകരാറുകൾ മൂലം ജീവനക്കാരെ അനധികൃതമായി ഹാജരാകാത്തവരായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ ബദൽ സംവിധാനമെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഫയേഴ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഡോ. ഫാത്തിമ അൽ-നജ്ജാർ പറഞ്ഞു. സ്ഥിരം ഫിംഗർപ്രിന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി.

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    TAGS:Gulf Newsministry of healthattendance
    News Summary - ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജീവനക്കാർക്കായി ബാക്കപ്പ് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി
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