Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:14 AM IST

    നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം; പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധം

    നി​ല​പാ​ട് ക​ടു​പ്പി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം; പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്കൂ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ര​ണ്ട് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​ത​ല ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും അ​ന്ത​സ്സി​നെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രുക​യാ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ഥി​ക​ളെ അ​ട​ക്കം ബു​ക്ക് ​ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ. ചി​ല സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ​ട് പ​രി​പാ​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​തേ പ്ര​ശ്നം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ നീ​ട്ടീ​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മാ​റ്റി​യ​വ​രും ഉ​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ല. ഇ​തി​ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​ന്നെ സൗ​ക​ര്യം ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ലും സം​ഘാ​ട​ക​ർ, കൃ​ത്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹാ​ളി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    TAGS:Ministry of EducationKuwait Newspublic eventsgulf news malayalam
