    date_range 1 Dec 2025 10:48 AM IST
    date_range 1 Dec 2025 10:48 AM IST

    സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ദേ​ശി മേ​ൽ​നോ​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സേ​വ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​ൽ​നോ​ട്ട​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    മേ​ൽ​നോ​ട്ട​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​തൃ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ഷ​ൻ-2035 പ്ര​കാ​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഇ-​സി​സ്റ്റം മു​ഖേ​ന ഏ​പ്രി​ൽ 27 മു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ത​രം​തി​രി​ക്ക​ൽ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    TAGS:gulfKuwaitMinistry of EducationIndigenization
    News Summary - Ministry of Education for complete indigenization in supervisory positions
