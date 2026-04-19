    Posted On
    date_range 19 April 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 9:20 AM IST

    ശുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പരിശോധന

    നിയമലംഘനങ്ങളിൽ 46 നോട്ടീസുകൾ നൽകി
    ശുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പരിശോധന
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ശുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ വാഹന നന്നാക്കൽ ഗാരേജുകളിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പരിശോധന. പരിശോധനയിൽ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ 46 നോട്ടീസുകൾ നൽകി.

    വാറന്റി ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കൽ, ജനറൽ ട്രാഫിക് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയും നിയമലംഘനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ടയറുകൾ വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു വെയർഹൗസ് ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചു. വാണിജ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    News Summary - Ministry of Commerce and Industry inspects Shuwaikh Industrial Area
