    18 Sept 2025 9:57 AM IST
    18 Sept 2025 9:57 AM IST

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന; അ​ഹ്‌​മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഏ​ഴ് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​പ്പി​ച്ചു

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന; അ​ഹ്‌​മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഏ​ഴ് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​പ്പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഹ്‌​മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഏ​ഴ് ക​ട​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു. ഒ​രു പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് മാ​റ്റി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മൂ​ന്ന് മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും അ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള ക​രാ​ർ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ര​ണ്ട് ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ളും പൂ​ട്ടി​ച്ചു.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ നി​ര​വ​ധി റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 381 വ്യാ​ജ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ഞ്ച​ന ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

