Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:06 AM IST

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന; വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന; വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 381 വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ശ​സ്ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ വാ​ച്ചു​ക​ൾ, വാ​ല​റ്റു​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ഗു​ക​ൾ, തൊ​പ്പി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    എ​ല്ലാ​ത്ത​രം വാ​ണി​ജ്യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​നാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​നി​ർ​ണ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, കൃ​ത്രി​മ വി​ല വ​ർ​ധ​ന ത​ട​യു​ക, ഉ​ൽ​പ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ രാ​ജ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsinspectionKuwait NewsMinistry of Commerce and IndustryCounterfeit products seized
