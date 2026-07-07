Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവാണിജ്യ-വ്യവസായ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 July 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 8:52 AM IST

    വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പരിശോധന

    text_fields
    bookmark_border
    വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പരിശോധന
    cancel
    camera_alt

    വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസഥർ പരിശോധനയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തില്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾക്കെതിരെ വ്യാപക പരിശോധന. വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഫർവാനിയ, അഹ്മദി ഗവർണറേറ്റുകളിലായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും, ഉറവിടം അറിയാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കണ്ടെത്തി. നിരോധിത വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയും കണ്ടെത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സബ്സിഡി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അനധികൃതമായി വിറ്റ ഒരു പലചരക്ക് കടയും അടച്ചുപൂട്ടി. വാണിജ്യ വഞ്ചന തടയാൻ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsinspectionKuwaitMinistry of Commerce and Industry
    News Summary - Ministry of Commerce and Industry inspection
    Similar News
    Next Story
    X