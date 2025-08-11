Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 8:29 AM IST

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 11 ഷോ​പ്പു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 11 ഷോ​പ്പു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഷോ​പ്പി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വി​ടെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ൾ വ്യാ​ജ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് 11 ഷോ​പ്പു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വാ​ണി​ജ്യ വ​ഞ്ച​ന​യെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഹ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    24 മ​ണി​ക്കൂ​റും അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ടീം ​സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും വാ​ണി​ജ്യ നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:Shops closedinspectionKuwait NewsMinistry of Commerce
