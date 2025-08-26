Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​ട​ക​ളി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:26 PM IST

    ക​ട​ക​ളി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ലക്ഷ്യം വി​ല​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ക​ട​ക​ളി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ലക്ഷ്യം വി​ല​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ൽ
    cancel
    camera_alt

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ സം​ഘം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ്കൂ​ൾ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളി​ലും ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗു​ക​ൾ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി​ക​ൾ, യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​ൻ​സ്‍പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് നി​ല​വാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല, വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ദി​വ​സ​വും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​ട​ന​ടി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ വ​ഴി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. വി​പ​ണി ശ​ക്ത​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​നാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMinistry of Commerce and Industryconducts inspection
    News Summary - Ministry of Commerce and Industry conducts spot checks in shops; Aims to ensure price and quality
    Similar News
    Next Story
    X