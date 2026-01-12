Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:55 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യും തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക​റ​ക്ഷ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​യും ചി​കി​ത്സാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​സു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    X