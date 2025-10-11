Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 1:37 PM IST

    മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി​യും

    മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി​യും
    കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യും സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ സ​ഊ​ദും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി​യും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യും സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ സ​ഊ​ദും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സം​യു​ക്ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തും വി​ല​യി​രു​ത്തി. ജി.​സി.​സി സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഇ​രു​വ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാട്ടി.

    TAGS:Kuwait NewsSaudi ArabiaMinisters Meettinggulf news malayalam
    News Summary - Ministers meet; Kuwait, Saudi Arabia to further cooperate in cultural sectors
