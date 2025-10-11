മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന് കുവൈത്തും സൗദിയുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വാർത്താവിനിമയ, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന് കുവൈത്തും സൗദിയും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈത്ത് വാർത്താവിനിമയ, സാംസ്കാരിക, യുവജനകാര്യ സഹമന്ത്രി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ മുതൈരിയും സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പ്രിൻസ് ബദർ ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ സഊദും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ബന്ധങ്ങളെ മന്ത്രിമാർ പ്രശംസിച്ചു. സംയുക്ത സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതും വിലയിരുത്തി. ജി.സി.സി സാംസ്കാരിക മേഖലയെ പിന്തുണക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയും ഇരുവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
