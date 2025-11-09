Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:12 AM IST

    മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി; ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നും

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി; ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നും
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ർഹ്മാ​ൻ

    അ​ൽ​മു​തൈ​രി​യും ജോ​ർ​ഡ​ൻ ടൂ​റി​സം, പു​രാ​വ​സ്തു മ​ന്ത്രി ഇ​മാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ജാ​സും

    ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നും. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ർറ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​മു​തൈ​രി​യും ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ടൂ​റി​സം, പു​രാ​വ​സ്തു മ​ന്ത്രി ഇ​മാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ജാ​സും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 26ാമ​ത് യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച. ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​രു​വ​രും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും ഏ​കോ​പ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ്ലൂ​പ്രി​ന്റു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നും ത​മ്മി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​വി​ധ രം​ഗ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ministerscooperationKuwaittourism hub
    News Summary - Ministers hold talks; Kuwait, Jordan to boost tourism cooperation
    Similar News
    Next Story
    X