Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമന്ത്രിമാർ ചർച്ച...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 April 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 9:24 AM IST

    മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും ബ്രിട്ടനും
    മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അസ്സബാഹ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ, വ്യവസായ മന്ത്രി

    ലൂക്ക് പൊള്ളാർഡുമായി കൂടികാഴ്ചയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അസ്സബാഹ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ, വ്യവസായ മന്ത്രി ലൂക്ക് പൊള്ളാർഡുമായി ചർച്ച നടത്തി. കുവൈത്തും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക, പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ചർച്ച ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

    പ്രതിരോധ സന്നദ്ധത, ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടനുമായുള്ള കുവൈത്തിന്റെ ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങളും ചർച്ചയിൽ എത്തിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    കുവൈത്തുമായുള്ള സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ബ്രിട്ടന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ുവൈത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ പരിശീലനവും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളും ശക്തമാക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ദീർഘകാല പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം തുടരുന്നതായി മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Ministers discussed
    Next Story
    X