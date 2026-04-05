Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുവൈത്ത് പ്രതിരോധ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 April 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 11:41 AM IST

    കുവൈത്ത് പ്രതിരോധ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം അസ്സബാഹ് സൈനിക

    കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശനത്തിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രാദേശിക സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം അസ്സബാഹ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. സേനയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും യുദ്ധ സന്നദ്ധതയും വിലയിരുത്തുന്നതിനായിരുന്നു സന്ദർശനം.

    വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലും സൈറ്റുകളിലും മന്ത്രി പരിശോധന നടത്തി. സൈനികരുടെ സന്നദ്ധതയും പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതയും മന്ത്രി നേരിട്ട് അവലോകനം ചെയ്തു. വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നിലനിർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. സേനയുടെ ജാഗ്രതയും പ്രതിബദ്ധതയും മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Minister, military, Visits, centers
    News Summary - Minister visits defense military centers
    X