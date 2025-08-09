Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 12:21 PM IST

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല വി​ക​സ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് മ​ന്ത്രി

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല വി​ക​സ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് മ​ന്ത്രി
    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഡി.​ജി.​സി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക, നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഡി.​ജി.​സി.​എ മ​ന്ത്രി​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഡി.​ജി.​സി.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​ശാ​ല​മാ​യ വ്യോ​മ​യാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡി.​ജി.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഹു​മൂ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യും മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

