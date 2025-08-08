Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 8:37 AM IST

    മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    discussion
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ഗ​ദ അ​ൽ താ​ഹി​റി​നൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ റ​സി​ഡ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ ഗ​ദ അ​ൽ താ​ഹി​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തും യു.​എ​ന്നും ത​മ്മി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക, മാ​നു​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാം ആ​ഗോ​ള ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ, ജി.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​തു.ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​ന്നി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMinisterDiscussionKuwait News
    News Summary - Minister Dr. Amtal Al Huwayla held discussions with the UN representative
    Similar News
    Next Story
    X