    7 Dec 2025 10:16 AM IST
    7 Dec 2025 10:16 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് മ​ന്ത്രി

    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ർറ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​മു​തൈ​രി കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​നെ വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ർറ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​മു​തൈ​രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ചേം​ബ​റി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ജോ​ർ​ഡ​നു​മാ​യി തേ​റ്റ​തി​നു പി​റ​കെ​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളി​ലും പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലും മ​ന്ത്രി അ​ൽ മു​തൈ​രി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും സാ​ങ്കേ​തി​ക, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കു​വൈ​ത്ത് കാ​ണി​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

