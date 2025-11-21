Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Nov 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 11:39 AM IST

    പകൽ ഇളം ചൂട്, രാത്രിയിൽ തണുപ്പ്, രാജ്യത്ത് സുന്ദര കാലാവസ്ഥ

    പകൽ ഇളം ചൂട്, രാത്രിയിൽ തണുപ്പ്, രാജ്യത്ത് സുന്ദര കാലാവസ്ഥ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ക​ൽ ഇ​ളം ചൂ​ടും രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ ക​ാലാ​വ​സ്ഥ. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി മി​ത​മാ​യ കാ​ല​വ​സ്ഥ തു​ട​രും.

    അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യും പ​ക​ൽ നേ​രി​യ ചൂ​ടു​ള്ള താ​പ​നി​ല​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പു​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ര​ത​മ്യേ​ന മി​ത​മാ​യ​തും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം താ​പ​നി​ല​യി​ലും നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 26 മു​ത​ൽ 28 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 12-38 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശാം. രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 11-13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നി​ട​യി​ലാ​കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റ് വീ​ശും. ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മി​ത​മാ​യ​തും രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും സ​ജീ​വ​മാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ​യും രാ​ത്രി​യും ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞി​നും രാ​ജ്യം സാ​ക്ഷി​യാ​യി. ഇ​ത് കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ മ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ക​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ കു​റ​വു​വ​ന്നു ഡി​സം​ബ​ർ 10ഓ​ടെ ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    News Summary - Mild heat during the day, cool at night, beautiful weather in the country
