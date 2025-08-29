Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:11 AM IST

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ്; മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ്; മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്
    മെ​ഡ​ലു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ൽ ഐ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക സ്‌​പെ​ഷൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് കു​തി​ര​സ​വാ​രി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം.

    ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി കു​വൈ​ത്ത് അ​ൽ തൊ​മൂ​ഹ് ക്ല​ബ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മൊ​ത്തം മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം ആ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വ​നി​ത താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ബ​സ്മ അ​ൽ ബു​സൈ​ലി​യും മ​റി​യം ദി​യാ​ബും ഓ​രോ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി. അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ലി വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് രാ​ജ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ത​ല​വ​നും ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ സാ​ദി​ഖ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ത്സ​രം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. 11 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

