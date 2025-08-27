Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:28 PM IST

    ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ഇ​തു​വ​രെ 64 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ഇ​തു​വ​രെ 64 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ന​ത്ത വേ​ന​ൽ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ധ്യാ​ഹ്ന തൊ​ഴി​ൽ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31വ​രെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​റം​തൊ​ഴി​ലി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം. രാ​വി​ലെ 11നും ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​നും ഇ​ട​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന പു​റം​തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് നി​രോ​ധ​നം. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ന്റെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 64 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 31 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ, ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ 102 തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഹോ​ട്ട് ലൈ​ൻ വ​ഴി 26 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ നി​യ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തു​ട​ർ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 2015ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:KuwaitMidday break rulerules violation
