Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:09 AM IST

    മൈ​ക്രോ​വേ​വ് മ​ഗ് ബ്രൗ​ണി

    മൈ​ക്രോ​വേ​വ് മ​ഗ് ബ്രൗ​ണി
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    1. മൈ​ദ - ¼ ക​പ്പ്

    2. പ​ഞ്ച​സാ​ര - 3 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    3. കൊ​ക്കോ പൗ​ഡ​ർ - 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    4. ഉ​പ്പ് - ഒ​രു നു​ള്ള്

    5. പാ​ൽ - 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    6. വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ഓ​യി​ൽ - 1 ½ ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    7. വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് - 2 തു​ള്ളി

    8. ചോ​ക്ല​റ്റ് ചി​പ്സ് - 3 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    9. വാ​ൽ​ന​ട്ട് - 1 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    10. വാ​നി​ല ഐ​സ്ക്രീം - 1 സ്കൂ​പ്പ് (സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യാ​ൻ)

    11. ചെ​റി - അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ൻ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    മൈ​ദ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, കൊ​ക്കോ പൗ​ഡ​ർ, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു മ​ഗ്ഗി​ൽ ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക.

    ഇ​തി​ലേ​ക്ക് പാ​ൽ, എ​ണ്ണ, വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ചോ​ക്ല​റ്റ് ചി​പ്സ്, വാ​ൾ​ന​ട്ട് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കു​ക. മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗം വേ​വു​ന്ന​തു​വ​രെ മൈ​ക്രോ​വേ​വ് ചെ​യ്യു​ക (ഏ​ക​ദേ​ശം 2 മി​നി​റ്റ് മു​ത​ൽ 2.30 മി​നി​റ്റ് വ​രെ). ഇ​തി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സ്കൂ​പ്പ് ഐ​സ്ക്രീം, ചെ​റി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ചൂ​ടോ​ടെ സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.

