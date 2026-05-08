Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുട്ടികൾക്ക് കരുതലായി ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 May 2026 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 1:21 PM IST

    കുട്ടികൾക്ക് കരുതലായി ‘മെട്രോ സൂപ്പർ മെഡിക്കൽ കെയർ’

    text_fields
    bookmark_border
    കുട്ടികൾക്ക് കരുതലായി ‘മെട്രോ സൂപ്പർ മെഡിക്കൽ കെയർ’
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മഹ്ബൂലയിൽ പുതുതായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ‘സൂപ്പർ മെഡിക്കൽ കെയറിൽ’ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റി പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം. ചികിൽസ രംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള ഡോ. മുബാരിഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ നിർണയിക്കുകയും ഫലപ്രദമായി ചികിത്സ നൽകുന്നതിലും ഡോ.മുബാരിഷിന് മികവുണ്ട്. സാധാരണ ജലദോഷം, പനി, അലർജി തുടങ്ങി സങ്കീർണ്ണ രോഗാവസ്ഥകളുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും ചികിൽസ മികവുണ്ട്.

    ഡോ. മുബാരിഷ്

    സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷവും ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഓരോ കുട്ടിയെയും വ്യക്തിപരമായി പരിഗണിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇവിടെ പിന്തുടരുന്നത്. മേയ് 31 വരെ കൺസൽട്ടേഷൻ ഫീസ് ഒരു ദീനാർ മാത്രമാണ്. മറ്റു സമഗ്ര ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകളും മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

    ഇൻറേണൽ മെഡിസിൻ, ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, ഡെന്റൽ ഓഫ്‍താൽമോളജി, ജനറൽ മെഡിസിൻ എന്നീ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളും സൂപ്പർ മെഡിക്കൽ കെയറിൽ സജ്ജമാണ്. ഫാർമസി വിഭാഗത്തിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metroChildrenmedical caretake care
    News Summary - ‘Metro Super Medical Care’ to take care of children
    Similar News
    Next Story
    X