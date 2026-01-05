Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മെ​ട്രോ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജ്

    ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മെ​ട്രോ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ശ​രീ​രാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഏ​ഴ് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    അ​നീ​മി​യ പ്രൊ​ഫൈ​ൽ, മെ​ട്രോ മ​ത​ർ​കെ​യ​ർ പാ​ക്കേ​ജ്, ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ് പാ​ക്കേ​ജ്, ന്യൂ​ട്രി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫി​റ്റ്ന​സ് പാ​ക്കേ​ജ്, മെ​ട്രോ ഓ​ർ​ത്തോ പ്ല​സ് പാ​ക്കേ​ജ്, മെ​ട്രോ സ്മാ​ർ​ട്ട്സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജ്, മെ​ട്രോ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജ്, മെ​ട്രോ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ചെ​ക്ക​പ്പ്, മെ​ട്രോ പ്ലാ​റ്റി​നം ഫു​ൾ ബോ​ഡി ചെ​ക്ക്, മെ​ട്രോ ഫെം ​കെ​യ​ർ ബാ​ല​ൻ​സ് പാ​ക്കേ​ജ്, മെ​ട്രോ അ​ല​ർ​ജി​ക് ക്ലി​നി​ക്ക്, മെ​ട്രോ സ്മാ​ർ​ട്ട് ചൈ​ൽ​ഡ് ക്ലി​നി​ക്ക്, മെ​ട്രോ ഫെ​ർ​ട്ടി​ലി​റ്റി പ്ല​സ് പാ​ക്കേ​ജ്, മെ​ട്രോ ഹാ​ർ​ട്ട് ഗാ​ർ​ഡ് പാ​ക്കേ​ജ് എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    അ​നീ​മി​യ, ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം, തൈ​റോ​യ്ഡ് വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വൃ​ക്ക-​ക​ര​ൾ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, വി​റ്റാ​മി​ൻ കു​റ​വ്, അ​ല​ർ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

