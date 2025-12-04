Begin typing your search above and press return to search.
    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’; നാ​ളെ​യാ​ണ് പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ദി​നം

    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ 'സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്'; നാ​ളെ​യാ​ണ് പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ദി​നം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​കും കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പാ​ട്ടു​കാ​ർ? ആ​കാം​ക്ഷ നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​ന്റെ ദൂ​രം മാ​ത്രം ബാ​ക്കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഫൈ​ന​ൽ മ​ൽ​സ​രം കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പാ​ട്ടു​കാ​രെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ഗാ​യ​ക​ർ എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ന്നാം സ​ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ പാ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 10 പേ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​പേ​രും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു പേ​രും മി​ക​ച്ച ഗാ​യ​ക​രാ​കാ​ൻ ലി​സ്റ്റി​ലു​ണ്ട്.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കും. അ​വ​താ​ര​ക ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും. ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം മ​ൽ​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ എ​ത്തി​യ 10 പേ​രി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും മി​ക​ച്ച പാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ൽ​സ​രം ക​ടു​ത്ത​താ​കും. കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​യാ​റെ​ടു​പ്പും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും നേ​ടി​യാ​ണ് മ​ൽ​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​ക.

    സ്പെ​ഷ​ൽ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ആ​റി​ന്

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ഗാ​യ​നാ​യി ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യി​ക ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക മ്യൂ​സി​ക് ഷോ​യും ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ശ​ബ്ദ​വും ഭാ​വ​വും കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട ഗാ​യ​ക​രാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഇ​വ​ർ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. രാ​ത്രി 10വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മൂ​ലം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

