Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമെ​​ട്രോ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 12:18 PM IST

    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’; അ​​വ​​സാ​​ന പ​​ത്തി​​ൽ ആ​​രൊ​​ക്കെ..!

    text_fields
    bookmark_border
    സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ധ്യ​​മ മ​​ത്സ​​രം തു​​ട​​രു​​ന്നു
    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’; അ​​വ​​സാ​​ന പ​​ത്തി​​ൽ ആ​​രൊ​​ക്കെ..!
    cancel
    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആരാകും കുവൈത്തിലെ മികച്ച പാട്ടുകാർ? ഗൾഫ് മാധ്യമം-മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അന്തിമ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ 20 പേരും മികച്ച പാട്ടുകാർ. ഇതിൽനിന്ന് ആരെല്ലാം ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുമെന്ന് വൈകാതെ അറിയാം. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽനിന്നു അഞ്ചുപേരും ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽനിന്നു അഞ്ചു പേരും അടക്കം 10 പേരാണ് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരക്കുക.

    സെമി ഫൈനലിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച 95 ശതമാനം മാർക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചു ശതമാനം മാർക്കും കണക്കുകൂട്ടിയാകും ഫൈനലിലേക്കുള്ള 10 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ആരംഭിച്ച സമൂഹമാധ്യമ മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അവസാനിക്കും. ശനിയാഴ്ച ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ എത്തുന്നവരെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള പോയന്റിനായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഗൾഫ് മാധ്യമം കുവൈത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ ഇഷ്ട ഗായകർക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കാം.

    ഡിസംബർ അഞ്ചിന് അബ്ബാസിയ ആസ്‍പെയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഓപൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ ഫൈനൽ മത്സരം. പ്രശസ്ത ഗായകരായ കണ്ണൂർ ഷരീഫ്, ജ്യോത്സ്ന, സിജു സിയാൻ എന്നിവർ ഫൈനലിലെ വിജയികളെ നിർണയിക്കും. അവതാരക ഡയാന ഹമീദും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരും. കുവൈത്തിലെ മികച്ച ഗായകർ എന്നതിനൊപ്പം വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയ ഗായകർകൊപ്പം വേദിയിൽ പാടാനും അവസരം ഉണ്ടാകും.

    ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    ജൂ​നി​യ​ർ

    • ടി.​കെ.​അ​നാ​മി​ക
    • ഡാ​രി​യ​സ് അ​നി​ൽ
    • ദേ​വ​ന പ്ര​ശാ​ന്ത്
    • ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ്
    • ജീ​വ ജി​ഗ്ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ
    • ന​യ​ന ര​തീ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ
    • നി​ധി റോ​സ് ന​വീ​ൻ
    • നി​ഷ്ക നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ
    • സ​റാ​ഫി​ൻ ഫ്ര​ഡ്ഡി
    • ശ്രീ​ന​ന്ദ മ​നോ​ജ്

    സീ​നി​യ​ർ

    • ആ​ർ​ച്ച ശ്രീ​ജ സ​ജി
    • അ​ർ​ച​ന മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്
    • എം.​വി. റ​ഹൂ​ഫ്
    • നി​ലൂ​ഫ​ർ
    • പ്ര​സാ​ദ് മാ​ട​മ്പ് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ
    • രാ​ജേ​ഷ് റാം ​ന​ന്ദി
    • രോ​ഹി​ത് എ​സ് നാ​യ​ർ
    • റൂ​ത് ആ​ൻ ടോ​ബി
    • സാ​ല​ഘോ​ഷ് എ.​എ​സ്
    • ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsStage showsSinging Competition
    News Summary - Metro Medical 'Sing Kuwait'; Who is in the final ten..!
    Similar News
    Next Story
    X