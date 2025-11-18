Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:35 PM IST

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രാ​കും കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പാ​ട്ടു​കാ​ർ? കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മൂ​സി​ക് റി​യാ​ലി​റ്റി​ഷോ ആ ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഇ​നി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മാ​​ത്രം.

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗാ​യ​ക​രെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‍പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നി​ന് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 30 പേ​രാ​ണ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​നി​യ​ർ, കി​ഡ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 10 പേ​രെ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ പാ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. അ​വ​താ​ര​ക ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും.

    semifinalKuwait NewsMetro Medicalgulf news malayalam
