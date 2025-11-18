മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ സെമിഫൈനൽ വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആരാകും കുവൈത്തിലെ മികച്ച പാട്ടുകാർ? കുവൈത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂസിക് റിയാലിറ്റിഷോ ആ പ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഗൾഫ്മാധ്യമം-മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രം.
ഡിസംബർ അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ഗായകരെ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അബ്ബാസിയ ആസ്പെയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ ഉച്ചക്കുശേഷം മൂന്നിന് മത്സരം ആരംഭിക്കും.
പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലേക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ച ആയിരത്തോളം പേരിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത 30 പേരാണ് സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. സീനിയർ, കിഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് 10 പേരെ ഈ മത്സരത്തിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും.
പ്രശസ്ത ഗായകരായ കണ്ണൂർ ഷരീഫ്, ജ്യോത്സ്ന, സിജു സിയാൻ എന്നിവർ ഫൈനലിലെ വിജയികളെ നിർണയിക്കും. വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രിയ ഗായകർക്കൊപ്പം വേദിയിൽ പാടാനും അവസരം ലഭിക്കും. അവതാരക ഡയാന ഹമീദും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരും.
