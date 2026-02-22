ടൂറിസം മേഖലയിലും ചുവടുറപ്പിച്ച് മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഇന്റർനാഷനൽ ഗ്രൂപ്text_fields
കുവൈത്തിലും യു.എ.ഇയിലും ആരോഗ്യരംഗത്ത് വിശ്വാസ്യതയും സേവനമികവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഇന്റർനാഷനൽ ഗ്രൂപ്, ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസം-ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിലും ചുവടുറപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിൽ ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ഇൻ ഇന്റർനാഷനൽ’ എന്ന പ്രീമിയം 4+ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. എറണാകുളം ലിസ്സി ജംഗ്ഷൻ, എസ്.ആർ.എം റോഡിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമിച്ച ഹോട്ടൽ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് പാണക്കാട് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ ഗോവ ഗവർണർ അഡ്വ. ശ്രീധരൻ പിള്ള, പ്രമുഖ എം.പിമാരും എം.എൽ.എമാരും, കൊച്ചി മേയർ ,ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ,മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ലഭിച്ച ജനവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചടങ്ങിൽ കോണ്ടിനെന്റൽ ഇൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർമാരായ വി.യു. സിദ്ദിഖ്, വി.യു. നാസർ, ഡോ.റഷീക് അഹമ്മദ്, ഡോ.റംഷാദ് റഹീം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലന ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. മെട്രോ മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ണേഴ്സായ ഡോ.ബിജി ബഷീർ, പി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, ഡോക്ടർമാരായ ഡോ.രസ്ന മുനൈഫ,ഡോ.റിഫ മുഫൈറ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.മെട്രോ ഇന്റർനാഷനലിന്റെ ഓഫിസ് കോഓർഡിനേഷൻ സെക്രട്ടറി ജോയ്സ് ജോർജ് ഏകോപനം നിർവഹിച്ചു. മെട്രോ ഇന്റർനാഷനൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജർ ഫൈസൽ ഹംസ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്
കുവൈത്തിലും യു.എ.ഇയിലും ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തെന്നും ആ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചതെന്നും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച മെട്രോ ഇന്റർനാഷനൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒയുമായ മുസ്തഫ ഹംസ പറഞ്ഞു. അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്നതാണ്.
ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിശ്വാസവും പിന്തുണയും പ്രചോദനമായി ലോകോത്തര നിലവാരവും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പാക്കി ഈ സംരംഭത്തെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കേരള സർക്കാറിന്റെ വികസന ദർശനവും മാറിവരുന്ന കേരള ജനതയുടെ പുരോഗമന മനോഭാവവും കേരളത്തിൽ ടൂറിസം മേഖലയിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മുതൽമുടക്കിനും അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരമേഖലകളിലും പുതിയ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ഇൻ ഇന്റർനാഷനൽ’ ന്റെ രണ്ടാം ശാഖ കോഴിക്കോട് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും മുസ്തഫ ഹംസ അറിയിച്ചു.
സുന്ദരം, വിശാലം,മികച്ച നിലവാരം
ആധുനിക ആർക്കിടെക്ചർ ശൈലിയിൽ നിർമിച്ച ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ഇൻ ഇന്റർനാഷനൽ’ വിശാലവും സുന്ദരവുമായ മുറികൾ, ഹൈടെക് കോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ, ബാൻക്വറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഫൈൻ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റാറന്റ്, സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, വിപുലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യം എന്നിവയോടെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നു.
വിവാഹങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾക്കുമായി പ്രത്യേക മണ്ഡപവും ഉണ്ട്. ബിസിനസ് യാത്രികർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം ഹോട്ടൽ നൽകുന്നു. കൊച്ചിയുടെ പ്രധാന വ്യാപാര-വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥാനം ഹോട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.ആരോഗ്യരംഗത്ത് വിജയകരമായ സേവനയാത്രക്ക് പിറകെ ടൂറിസം മേഖലയിലേക്കുള്ള ഈ വിപുലീകരണം മെട്രോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ചയുടെ പുതിയ അധ്യായമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
സേവനമികവും വിശ്വാസ്യതയും കൈമുതലാക്കി ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ഇൻ ഇന്റർനാഷനൽ’ കൊച്ചിയിൽ ലോകോത്തര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്.
