Madhyamam
    Kuwait
    9 Feb 2026 8:50 AM IST
    9 Feb 2026 8:50 AM IST

    ജ​ലീ​ബി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഫാ​ർ​മ​സി​യും ഐ ​പോ​യന്റും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ജ​ലീ​ബി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഫാ​ർ​മ​സി​യും ഐ ​പോ​യന്റും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    ജ​ലീ​ബി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ‘അ​ൽ മ​ത്ത്കൂ​റി ഫാ​ർ​മ​സി’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് വി​ശ്വ​സ്ത​യു​ടെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പേ​രാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഫാ​ർ​മ​സി ‘അ​ൽ മ​ത്ത്കൂ​റി ഫാ​ർ​മ​സി​യും’ ഐ ​പോ​യി​ന്റും ജ​ലീ​ബി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ മു​ത്തൈ​രി, അ​ബൂ അ​ബ്ദു​ല്ല ലാ​ഫി അ​ൽ മു​ത്തൈ​രി, മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ ഡോ. ​ബി​ജി ബ​ഷീ​ർ, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി, ഫാ​ർ​മ​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ.​റം​ഷാ​ദ് ബി​ൻ റ​ഹിം ,ഫാ​ർ​മ​സി ഓ​പ​റേ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഇ.​വി.​നി​ഷാ​ന്ത്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷൗ​ക്കി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ വി.​പി.​പ്രി​യേ​ഷ്, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ജി​ഷ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മെ​ട്രോ ഐ ​പോ​യി​ന്റും ജ​ലീ​ബി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​വ. ഫാ. ​സ്റ്റീ​ഫ​ൻ നീ​ടു​വാ​ക്കാ​ട്ട് (സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് റീ​ഷ്ശ് ച​ർ​ച്ച്), റ​വ. ഫാ. ​അ​രു​ണ്‍ ബോ​സ് (സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച്) മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    മെ​ട്രോ ഐ ​പോ​യന്റി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന, കാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന, ക​ണ്ണ​ട​ക​ൾ കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ലെ​ൻ​സു​ക​ൾ, മ​റ്റു നേ​ത്ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൃ​ത്യ​ത​യാ​ർ​ന്ന ഡ​യ​ഗ്നോ​സി​സും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ​രി​ച​ര​ണ​വും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, വെ​ൽ​നെ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​വ​ർ-​ദി-​കൗ​ണ്ട​ർ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തു​താ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ജ​ലീ​ബ് ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഫാ​ർ​മ​സി ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ മെ​ട്രോ ഫാ​ർ​മ​സി ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ട്രോ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Metro Medical Group's pharmacy and eye point begin operations in Jaleeb
