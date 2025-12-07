Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 7 Dec 2025 9:51 AM IST
    മ​ഹ​ബൂ​ല​യി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഫാ​ർ​മ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 11ാമ​ത് ഫാ​ർ​മ​സി​യാ​ണി​ത്

    മ​ഹ​ബൂ​ല​യി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഫാ​ർ​മ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 11ാമ​ത് ഫാ​ർ​മ​സി​യാ​ണി​ത്
    മ​ഹ​ബൂ​ല​യി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഫാ​ർ​മ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​രി​ച​ര​ണം, ക​രു​ത​ൽ, ചി​കി​ത്സ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 11ാമ​ത് ഫാ​ർ​മ​സി (ബെ​ദാ​യ ഫാ​ർ​മ​സി) മ​ഹ​ബൂ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​ക​ളും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ല്ലാ ബി​ല്ലി​ങ്ങി​ലും 20 ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    മി​ക​വും വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും കൊ​ണ്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​താ​യി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, വെ​ൽ​ന​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​വ​ർ-​ദി-​കൌ​ണ്ട​ർ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫാ​ർ​മ​സി ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി എ​ല്ലാ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ഷ്ബാ​ക്ക് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സൗ​ജ​ന്യ ലാ​ബ് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും നേ​ടാം. എ​ല്ലാ മെ​ട്രോ ഫാ​ർ​മ​സി ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും എ​ല്ലാ ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വൈ​കാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ട്രോ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

