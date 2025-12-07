മഹബൂലയിൽ മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ഫാർമസി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു ഗ്രൂപ്പിന്റെ 11ാമത് ഫാർമസിയാണിത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പരിചരണം, കരുതൽ, ചികിത്സ എന്നിവയുടെ കുവൈത്തിലെ പര്യായമായ മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ 11ാമത് ഫാർമസി (ബെദായ ഫാർമസി) മഹബൂലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രത്യേക അതിഥികളും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ബില്ലിങ്ങിലും 20 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ്.
മികവും വിശ്വസ്തതയും കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായ മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് പരിചയസമ്പന്നരായ ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധരുടെയും സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ, വെൽനസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഓവർ-ദി-കൌണ്ടർ അവശ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ്.
ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംയോജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫാർമസി ഇ-കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ഹോം ഡെലിവറി സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകളിൽ പ്രത്യേക കാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുകളും സൗജന്യ ലാബ് ഹെൽത്ത് പാക്കേജുകളും നേടാം. എല്ലാ മെട്രോ ഫാർമസി ബ്രാഞ്ചുകളിലും എല്ലാ ബില്ലുകൾക്കും പ്രത്യേകം ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്.
മിതമായ നിരക്കിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. വൈകാതെ കൂടുതൽ മെട്രോ ഫാർമസികൾ കുവൈത്തിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുമെന്നും മെട്രോ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
