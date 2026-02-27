Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 9:27 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ നീ​റ്റ് മോ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്

    സൗ​ജ​ന്യ നീ​റ്റ് മോ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭാ​സ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കേ​കാ​ൻ ഒ​രു സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് , വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ബ്രി​ല്ലി​യ​ന്റ് കു​വൈ​ത്തു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ നീ​റ്റ് മോ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ചി​കി​ത്സ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മെ​ട്രോ​യു​ടെ പു​തി​യ സം​രം​ഭം.

    മാ​ർ​ച്ച് ആ​റി​നാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ നീ​റ്റ് മോ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ. ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​രാ​ത്മ​ക​ത​യു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ന​സി​ക സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. യ​ഥാ​ർ​ഥ നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​കും മോ​ഡ​ൽ പ​രീ​ക്ഷ. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ശേ​ഷം ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ മി​ക​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും. വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​യെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദൂ​ര​ദ​ർ​ശി​യാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നാ​ളെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും ബ്രി​ല്ല്യ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും അ​റി​യി​ച്ചു.

