    Posted On
    8 Dec 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 10:05 AM IST

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഒ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ കു​വൈ​ത്തു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്തു
    ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ശേ​ഷം മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ ഒ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​രി​ച​ര​ണം, ക​രു​ത​ൽ, ചി​കി​ത്സ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്, ഓ​വ​ർ​സീ​സ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ബ്ല്യു.​ബ്ല്യു.​എ) മെ​ംബർ​ഷി​പ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ന​സ് സെ​ർ​ബി​സി​യോ കാ​ര​വ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ഇ-​കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ലോ​ഞ്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫി​ലി​പ്പീ​നോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഒ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​റ്റോ​ണി പെ​ട്രീ​ഷ്യ ഇ​വോ​ൻ എം.​കാ​വു​ന​നും മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഫി​ലി​പ്പീ​നോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പി​ന്തു​ണ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ ഒ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ഇ-​കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 20 ശ​ത​മാ​നം

    എക്സ് ക്ലൂസിവ് കി​ഴി​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ഫി​ലി​പ്പീ​നോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം.​കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും, 2026ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

