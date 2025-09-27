മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് കെ.ഇ.എ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രിവിലേജ് കാർഡ് കൈമാറിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് കേരളൈറ്റ്സ് എൻജിനിയേർസ് (കെ.ഇ.എ) അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ക്ലബ് പ്രിവിലേജ് കാർഡ് കൈമാറി.മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് കോർപറേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ് ബഷീർ ബാത്ത, കേരളൈറ്റ്സ് എൻജിനിയേർസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജി വർഗീസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജയലക്ഷ്മി ,വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്ടി തോമസ് എന്നിവർക്ക് പ്രിവിലേജ് കാർഡ് കൈമാറി.വൈവിധ്യമാർന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിഴിവുകളും പ്രിവിലേജ് കാർഡിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ഡിജിറ്റൽ എക്സ്-റേ, എം.ആർ.ഐ സ്കാൻ, സി.ടി സ്കാൻ, മാമോഗ്രാം, ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി (ബി.എം.ഡി) ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ കേരളൈറ്റ്സ് എൻജിനിയേർസ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഡേ കെയർ സർജറി, യൂറോളജി, കാർഡിയോളജി, ഇ.എൻ.ടി, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, ഒഫ്താൽമോളജി തുടങ്ങിയ ചികിത്സകളിലും കിഴിവുകൾ ലഭിക്കും.ഡെന്റൽ, ഡെർമറ്റോളജി നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇൻ-ഹൗസ് ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പ്രയോജനപെടുത്താം.ഒപ്റ്റിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും, തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറിയും ഉണ്ട്.
