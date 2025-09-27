Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 27 Sept 2025 10:17 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 10:17 AM IST

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് കെ.​ഇ.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രി​വി​ലേ​ജ്‌ കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് കോ​ർ​പറേ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റിങ് ഹെ​ഡ് ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത കെ.​ഇ.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രി​വി​ലേ​ജ്‌ കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് കേ​ര​ളൈ​റ്റ്സ് എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ർ​സ് (കെ.​ഇ.​എ) അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫാ​മി​ലി ക്ല​ബ് പ്രി​വി​ലേ​ജ്‌ കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റിങ് ഹെ​ഡ് ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, കേ​ര​ളൈ​റ്റ്സ് എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ർ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഞ്ജി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ,വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക്രി​സ്ടി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും കി​ഴി​വു​ക​ളും പ്രി​വി​ലേ​ജ്‌ കാ​ർ​ഡി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ എ​ക്സ്-​റേ, എം.​ആ​ർ.​ഐ സ്കാ​ൻ, സി.​ടി സ്കാ​ൻ, മാ​മോ​ഗ്രാം, ബോ​ൺ മി​ന​റ​ൽ ഡെ​ൻ​സി​റ്റി (ബി.​എം.​ഡി) ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ളൈ​റ്റ്സ് എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ർ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ഡേ ​കെ​യ​ർ സ​ർ​ജ​റി, യൂ​റോ​ള​ജി, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്‌​സ്, ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​കി​ത്സ​ക​ളി​ലും കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും.ഡെ​ന്‍റ​ൽ, ഡെ​ർ​മ​റ്റോ​ള​ജി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ-​ഹൗ​സ് ലാ​ബ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​പെ​ടു​ത്താം.ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഡെ​ലി​വ​റി​യും ഉ​ണ്ട്.

