Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ​ത്താ​ണ്ടി​ന്റെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 11:11 AM IST

    പ​ത്താ​ണ്ടി​ന്റെ സേ​വ​ന തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്; വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ത്താ​ണ്ടി​ന്റെ സേ​വ​ന തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്; വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ന്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​സ്തു​ല​മാ​യ ആ​തു​ര​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ത്താ​ണ്ടി​ന്റെ തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്. പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റീ​ജ​ൻ​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ടീം ​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ക്കും. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ-​സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത ‘മേ​ഴ്‌​സി’, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മി​ക​വ്, മ​റ്റു ക​ഴി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ‘മോ​ട്ടീ​വ്’, പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പെ​ൻ​ഷ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘മെ​റി​റ്റ് ’ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ, വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ, മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ, അ​റ​ബി​ക് സം​സ്കാ​രി​ക ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് വ​ർ​ണം പ​ക​രും. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:omannewsMetro Medicalgulf news malayalam
    News Summary - Metro Medical Group celebrates 10 years of service; Annual closing ceremony today
    Similar News
    Next Story
    X