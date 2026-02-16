Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 8:37 AM IST

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​ൻ​ത​മി​ഴ​ർ പാ​സ്സ​റൈ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പ്രി​വി​ലേജ്‌ കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി
    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്
    cancel
    camera_alt

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സെ​ൻ​ത​മി​ഴ​ർ പാ​സ്സ​റൈ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പ്രി​വി​ലേജ്‌ കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്, സെ​ൻ​ത​മി​ഴ​ർ പാ​സ്സ​റൈ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മെ​ട്രോ ഫാ​മി​ലി ക്ല​ബ് പ്രി​വി​ലേജ് കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും കി​ഴി​വു​ക​ളും പ്രി​വി​ലേജ്‌ കാ​ർ​ഡി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​റം​ഷാ​ദ് ബി​ൻ റ​ഹിം, കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, സെ​ൻ​ത​മി​ഴ​ർ പാ​സ്സ​റൈ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​ല്യാ​ണ മു​രു​ഗേ​ശ​ൻ, ഗി​രി, കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ, ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, വി​നോ​ദ്, ബാ​ല, പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്രി​വിലേജ് കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ എ​ക്സ്-​റേ​ക​ൾ, എം.​ആ​ർ.​ഐ സ്കാ​നു​ക​ൾ, സി.​ടി സ്കാ​നു​ക​ൾ, മാ​മോ​ഗ്രാം, ബോ​ൺ മി​ന​റ​ൽ ഡെ​ൻ​സി​റ്റി (ബി.​എം.​ഡി) ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ഡേ ​കെ​യ​ർ സ​ർ​ജ​റി, യൂ​റോ​ള​ജി, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്‌​സ്, ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി തു​ട​ങ്ങി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ചി​കി​ത്സ​ക​ളി​ലും കി​ഴി​വ് ല​ഭി​ക്കും. ഡെ​ന്റ​ൽ, ഡെ​ർ​മ​റ്റോ​ള​ജി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ-​ഹൗ​സ് ലാ​ബ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും, സൗ​ജ​ന്യ ഡെ​ലി​വ​റി​യും കാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitMetro Medical Groupgulfnewsmalayalam
    News Summary - Metro Medical Group
    Similar News
    Next Story
    X