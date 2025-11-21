Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമെ​​ട്രോ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 11:57 AM IST

    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’ ഫൈ​​ന​​ലി​​സ്റ്റു​​ക​​ളെ ഇ​​ന്ന​​റി​​യാം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫൈ​​​ന​​​ൽ ഡി​​​സം​​​ബ​​​ർ അ​​​ഞ്ചി​​​ന്
    മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്ത്’ ഫൈ​​ന​​ലി​​സ്റ്റു​​ക​​ളെ ഇ​​ന്ന​​റി​​യാം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വേ​​ദി​​യും മ​​ത്സ​​രാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളും ഒ​​രു​​ങ്ങി. ഇ​​നി പാ​​ട്ടു​​ത്സ​​വ​​ത്തി​​ന്റെ നാ​​ളു​​ക​​ൾ. ഗ​​ൾ​​ഫ്മാ​​ധ്യ​​മം-​​മെ​​ട്രോ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ‘സി​​ങ് കു​​വൈ​​ത്തി’​​ലൂ​​ടെ കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച പാ​​ട്ടു​​കാ​​രാ​​കാ​​ൻ അ​​ന്തി​​മ പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രെ ഇ​​ന്ന് ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന സെ​​മി ഫൈ​​ന​​ൽ മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കും.

    അ​​ബ്ബാ​​സി​​യ ആ​​സ്‍പെ​​യ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ സ്കൂ​​ളി​​ൽ ഉ​​ച്ച​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് മ​​ത്സ​​രം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കും. പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക റൗ​​ണ്ടി​​ലേ​​ക്ക് അ​​പേ​​ക്ഷ ല​​ഭി​​ച്ച ആ​​യി​​ര​​ത്തോ​​ളം പേ​​രി​​ൽ​​നി​​ന്ന് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത 30 പേ​​രാ​​ണ് സെ​​മി​​ഫൈ​​ന​​ൽ മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ മാ​​റ്റു​​ര​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​ച്ച​​ക്കു​​ശേ​​ഷം ര​​ണ്ടി​​ന് മ​​ത്സ​​രം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കും.

    കി​​ഡ്സ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ 1.30നും ​​സീ​​നി​​യ​​ർ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ 2.30നും ​​റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്യ​​ണം. മ​​ത്സ​​രം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ ക​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​യി പാ​​ലി​​ക്ക​​ണം.

    സീ​​നി​​യ​​ർ, കി​​ഡ്സ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 20 പേ​​രെ ഈ ​​മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കും.

    ഇ​​വ​​രി​​ൽ​​നി​​ന്ന് സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കൂ​​ടി പി​​ന്തു​​ണ​​യി​​ൽ മു​​ന്നി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന 10 പേ​​രാ​​കും ഫൈ​​ന​​ൽ റൗ​​ണ്ടി​​ൽ മാ​​റ്റു​​ര​​ക്കു​​ക.

    ഡി​​സം​​ബ​​ർ അ​​ഞ്ചി​​ന് അ​​ബ്ബാ​​സി​​യ ആ​​സ്‍പെ​​യ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ സ്കൂ​​ൾ ഓ​​പ​​ൺ ഓ​​ഡി​​റ്റോ​​റി​​യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഫൈ​​ന​​ൽ മ​​ത്സ​​രം. പ്ര​​ശ​​സ്ത ഗാ​​യ​​ക​​രാ​​യ ക​​ണ്ണൂ​​ർ ഷ​​രീ​​ഫ്, ജ്യോ​​ത്സ്ന, സി​​ജു സി​​യാ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ർ ഫൈ​​ന​​ലി​​ലെ വി​​ജ​​യി​​ക​​ളെ നി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കും. വി​​ജ​​യി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ക​​മാ​​യ സ​​മ്മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ഭി​​ക്കും. പ്രി​​യ ഗാ​​യ​​ക​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം വേ​​ദി​​യി​​ൽ പാ​​ടാ​​നും അ​​വ​​സ​​രം ഉ​​ണ്ടാ​​കും. അ​​വ​​താ​​ര​​ക ഡ​​യാ​​ന ഹ​​മീ​​ദും സ​​ന്തോ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കു​​ചേ​​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Metro MedicalMusical Showfinalist
    News Summary - Metro Medical announces ‘Sing Kuwait’ finalists
    Similar News
    Next Story
    X