അൽ ഫൈസൽ എജുക്കേഷനൽ സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്ക് മെട്രോ ‘ഫാമിലി ക്ലബ് പ്രിവിലേജ് കാർഡ്’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് , അൽ ഫൈസൽ എജുക്കേഷനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ‘ഫാമിലി ക്ലബ് പ്രിവിലേജ് കാർഡ്’ കൈമാറി. മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കോർപറേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ് ബഷീർ ബാത്ത, അൽ ഫൈസൽ എജുക്കേഷനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീകുമാർ പിള്ളക്ക് പ്രിവിലേജ് കാർഡ് കൈമാറി. വൈവിധ്യമാർന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിഴിവുകളും പ്രിവിലേജ് കാർഡിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ഡിജിറ്റൽ എക്സ്-റേ, എം.ആർ.ഐ സ്കാനുകൾ, സി.ടി സ്കാനുകൾ, മാമോഗ്രാം, ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി (ബി.എം.ഡി) ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ അൽ ഫൈസൽ എജുക്കേഷനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ‘ഫാമിലി ക്ലബ് പ്രിവിലേജ് കാർഡ്’ വഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഡേ കെയർ സർജറി, യൂറോളജി, കാർഡിയോളജി, ഇ.എൻ.ടി, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, ഒഫ്താൽമോളജി തുടങ്ങി സ്പെഷാലിറ്റികളിലും ചികിത്സകളിലും കിഴിവുകൾ ലഭിക്കും. ഫ്രെയിമുകൾക്കും ലെൻസുകൾക്കുമായി ഡിസ്കൗണ്ടുകളും, തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറിയും ഉണ്ട്. ഡെന്റൽ, ഡെർമറ്റോളജി നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇൻ-ഹൗസ് ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
