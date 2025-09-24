Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:12 PM IST

    വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തല​വ​ൻ​മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ: യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തല​വ​ൻ​മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ

    മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഫ്രാ​ൻ​സു​മാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ൽ യ​ഹ്യ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കൊ​പ്പം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഹ​മാ​സ് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം, കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ൾ, കു​ടി​യി​റ​ക്കം എ​ന്നി​വ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് മാ​ക്രോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും ഒ​രു​മി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ട് നീ​തി പു​ല​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    80ാമ​ത് യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​വ​ന്മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. തു​ർ​ക്കി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

